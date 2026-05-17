Московские рейсы отменены в аэропорту Волгограда

В волгоградском аэропорту отменены сразу несколько московских рейсов. Согласно онлайн-табло волгоградской воздушной гавани, отменены 4 рейса.
Так, отменены вылеты самолетов в столицу авиакомпаний «Победа» и «Аэрофлот», которые должны были состояться в 09:45, 10:30, 13:05 и 17:50.
Известно, что отмена некоторых рейсов связана с ночной атакой БПЛА ВСУ на столичный аэропорт Шереметьево.
