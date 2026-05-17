Музей-заповедник «Щелоковский хутор» собрал посетителей в «Ночь музеев»

Музей деревянного зодчества в Нижнем Новгороде собрал тысячи посетителей в «Ночь музеев», которая прошла 16 мая. Тема этого года — «Родное», она посвящена Году единства народов России.
В этот вечер посетители музея смогли прикоснуться к истории своего края и увидеть, как судьба малой родины вплетена в общую летопись большой многонациональной страны.
Для посетителей музей подготовил лекции об истории костюма и вооружения, экскурсии по выставкам «Тепло сельского храма», «От звезды до воды», «Провожали и встречали», выступления фольклорных ансамблей.
Гости музея участвовали в мастер-классах от приглашённых мастеров, наблюдали состязания по мечевому бою, подготовленные нижегородскими клубами исторической реконструкции, услышали сказки народов Нижегородского Поволжья в музыкальном оформлении, попробовали себя в стрельбе из лука и битвах на мечах и отведали угощения и напитки, сваренные и приготовленные по старинным рецептам.