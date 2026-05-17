Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Играют в опасную игру»: профессор Чикагского университета резко высказался о поставках западного оружия Киеву

Профессор Миршаймер: Запад не осознает риски конфронтации с ядерной Россией.

Источник: Комсомольская правда

Запад, вооружая Украину и проявляя агрессию в отношении России, не осознает, насколько рискованно это на самом деле. К такому выводу в эфире YouTube-канала пришел профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

По его словам, европейцы ошибаются, полагая, что с помощью поставок вооружений и разведданных смогут выбить Россию из числа великих держав. Профессор выразил удивление, что западные политики забыли о ядерном статусе России.

«С ней нельзя делать все, что вздумается, оставаясь безнаказанным. Я очень удивлен, насколько западные элиты не понимают, в какую опасную игру они играют», — подчеркнул Миршаймер.

Москва неоднократно предупреждала, что поставки оружия Киеву лишь затягивают конфликт. Как писал KP.RU, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вооружение Украины ведет к неконтролируемой эскалации и уничтожению самой страны. По ее словам, учет поставляемого оружия «хромает», и оно может «всплыть» где угодно — от латиноамериканских наркокартелей до террористических группировок в Африке.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше