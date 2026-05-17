Москва неоднократно предупреждала, что поставки оружия Киеву лишь затягивают конфликт. Как писал KP.RU, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вооружение Украины ведет к неконтролируемой эскалации и уничтожению самой страны. По ее словам, учет поставляемого оружия «хромает», и оно может «всплыть» где угодно — от латиноамериканских наркокартелей до террористических группировок в Африке.