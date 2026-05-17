Запад, вооружая Украину и проявляя агрессию в отношении России, не осознает, насколько рискованно это на самом деле. К такому выводу в эфире YouTube-канала пришел профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
По его словам, европейцы ошибаются, полагая, что с помощью поставок вооружений и разведданных смогут выбить Россию из числа великих держав. Профессор выразил удивление, что западные политики забыли о ядерном статусе России.
«С ней нельзя делать все, что вздумается, оставаясь безнаказанным. Я очень удивлен, насколько западные элиты не понимают, в какую опасную игру они играют», — подчеркнул Миршаймер.
Москва неоднократно предупреждала, что поставки оружия Киеву лишь затягивают конфликт. Как писал KP.RU, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вооружение Украины ведет к неконтролируемой эскалации и уничтожению самой страны. По ее словам, учет поставляемого оружия «хромает», и оно может «всплыть» где угодно — от латиноамериканских наркокартелей до террористических группировок в Африке.