В Хабаровском крае отремонтируют дорогу к селу Монгохто

В Хабаровском крае начался ремонт автодороги, ведущей к селу Монгохто Ванинского района. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Работы проводятся по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», инициированному Президентом России Владимиром Путиным. Правительство Хабаровского края держит ход ремонта на контроле. Дорога долгое время служила главной артерией для доставки материалов при строительстве второй ветки Байкало-Амурской магистрали, из-за интенсивного использования покрытие быстро износилось. В июле 2024 года губернатор Дмитрий Демешин во время рабочей поездки в Ванинский район обратил внимание на плачевное состояние трассы и поручил провести неотложный ремонт, так как это единственная дорога, связывающая жителей с административным центром.
В краевом минтрансе уточнили, что подрядчик уже зашёл на объект. Ему предстоит привести в порядок 2,6 километра трассы со 2-го по 4-й километр. Сейчас рабочие демонтируют старые дорожные знаки и ликвидируют пучины. До конца сезона планируется обновить асфальтобетонное полотно, укрепить обочины, установить барьерное ограждение, новые знаки и нанести разметку. Общий объём финансирования на этот участок в текущем году составил почти 100 миллионов рублей, из которых федеральная доля — около 97 процентов.
«Живу в Монгохто всю жизнь. Радует, что с годами дороги в селе становятся лучше. Их каждый год понемногу делают, видно, что работа ведётся системно. Ровные и чистые дороги — это же связь с другими сёлами, с рабочим поселком Ванино. Спасибо Президенту за инициативу, за то, что не забывает о малых поселениях. Видно, что у нас о людях думают!» — поделился местный житель Станислав.
Правительство Хабаровского края напоминает, что соседние участки трассы — с 6-го по 13-й километр и с 13-го по 21-й километр — были отремонтированы в прошлом году также по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». На отрезке с 13-го по 21-й километр дополнительно установили две новые автобусные остановки, что улучшило транспортное сообщение для местных жителей. Всего в этом году по федеральной программе в Хабаровском крае обновится 58 объектов — это свыше 140 километров трасс.
