В Комсомольске-на-Амуре пожарные спасли собаку из горящей квартиры

В Комсомольске-на-Амуре пожарные МЧС России выезжали на вызов в дом на улице Вокзальной. В двухкомнатной квартире на первом этаже загорелись домашние вещи, потолок и диван.
В момент пожара людей дома не было. Внутри находилась только собака, но она не пострадала — животное удалось уберечь от огня и дыма.
Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Пожарные справились с пламенем за 25 минут, не дав огню распространиться дальше по квартире и подъезду.
Причины пожара сейчас устанавливают дознаватели МЧС России. Специалисты напоминают, что даже небольшое возгорание в квартире может быстро набрать силу, особенно если рядом находятся мебель, текстиль и бытовые вещи.