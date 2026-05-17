Юноши волгоградского «Ротора» сыграли на глазах Валерия Карпина

Были близки к победе и ребята на год старше. Игра ЮФЛ Юг U-16 среди юношей 2010 года рождения оказалась результативной. «Ротор» сначала был в роли догоняющих, затем вырвался вперед. Однако финальный свисток зафиксировал ничейный результат со счетом 2:2. У волгоградцев отличились Владимир Шинкарев и Александр Писков.