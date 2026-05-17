В Московском Политехе создают биосенсоры для диагностики болезни Паркинсона

В основе разработки — тонкие пленки восстановленного оксида графена, на поверхность которых закрепляются аптамеры: короткие молекулы нуклеиновых кислот, способные с высокой точностью распознавать конкретные молекулы-мишени. Когда аптамер связывается с нейромедиатором, электрические свойства пленки восстановленного оксида графена, на которой закреплены аптамеры, меняются — это изменение и фиксируется как сигнал сенсора. При этом измерение сигнала существенно различается при взаимодействии с молекулой-мишенью относительно других молекул. Такой подход позволяет селективно обнаруживать нейромедиаторы при крайне малых концентрациях, характерных для физиологических жидкостей человека.