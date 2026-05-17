В центре Иркутска продают клубнику от 600 рублей за килограмм

На Центральном рынке Иркутска вовсю торгуют свежей клубникой. Основные поставщики в этом году — Киргизия и Китай.
Средняя цена на киргизскую клубнику — 600−700 рублей за килограмм. Примерно столько же просили за неё и в мае прошлого года. Китайская обходится дороже: примерно 1100 рублей за килограмм, хотя можно попробовать поторговаться и слегка сбросить стоимость. Также побаловать себя, купив маленький контейнер с ароматным десертом, можно от 200 рублей.
Особый хит, отмечают продавцы — белая клубника. Её тоже привозят из Китая. Продаётся она маленькими контейнерами по 300−400 рублей.