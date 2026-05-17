Иранский парламентарий Джокар назвал красной линией план Тегерана из 10 пунктов

По его словам, Тегеран исходит из того, что именно победившая сторона должна определять условия будущего урегулирования. Так он оценил противостояние Ирана с Израилем и США. Джокар также заявил, что у страны нет другого пути, кроме как становиться сильнее. Кроме того, он призвал американских военных покинуть регион.
«Условия определяет страна, одержавшая победу на поле боя, а не правительство страны, потерпевшее неудачу, не достигшее своих целей и принесшее лишь разрушение. Поэтому американцы должны принять наши условия», — сказал Джокар.
Он добавил, что иранский план из 10 пунктов является «красной линией для любых переговоров». При этом парламентарий подчеркнул, что Иран никогда не доверял США.
Ранее Тегеран выдвинул США требование об обеспечении мира и безопасности на Ближнем Востоке. В том числе Иран настаивал на мире в Ливане, разморозке своих средств в банках ряда стран, а также окончании блокады и «морского пиратства» со стороны Вашингтона. При этом США полностью отвергли предложенный Тегераном план урегулирования.