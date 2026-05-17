Более 25 тысяч гостей посетили «Ночь музеев» в Арсенале 16 мая

На программе в Арсенале «Впечатление детства», посвященной общей теме акции 2026 года «Родное», прошедшей ночью побывало 25 248 человек. Программа событий в Арсенале подарила гостям музея возможность заново открыть для себя свет, цвет, звук, чудо и тепло детских впечатлений, из которых и рождается наше глубокое чувство родного.
В мероприятиях Арсенала с 12:00 до 24:00 были задействованы все пространства музея: действующие выставки, Книжный зал и двор. Все события и выставки можно было посетить бесплатно.
Впервые в «Ночи музеев» было задействовано новое пространство Арсенала — «Книжный зал». Днем здесь состоялась серия мини-лекций о любимых научно-популярных книгах ученых Парка науки ННГУ в рамках проекта «Живые книги: наука in situ». Затем прошли экскурсии, творческие занятия, игровые программы для взрослых и детей, а также знакомство с основами жестового языка.
