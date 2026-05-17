В Челябинском городском бору прошел субботник

Субботник прошел на территории Челябинского городского бора в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве экологии региона.
«Городской бор — любимое место отдыха местных жителей, здесь многие гуляют с детьми и занимаются спортом. Поэтому важно поддерживать его в чистоте. После схода снега становятся видны следы небрежности некоторых отдыхающих, оставленные упаковки и пластик. Чем больше людей вовлекается в такие акции, тем чище становится наш город», — отметил заместитель министра экологии Челябинской области Иван Кинев.
Участники разделились на группы, чтобы навести порядок на пяти крупных территориях городского бора. Всего за полтора часа совместной работы было собрано более 40 мешков с мусором объемом 70 и 180 литров.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.