В крымском городе Белогорске отремонтировали библиотеку имени А. П. Гайдара

Капитальный ремонт районной детской библиотеки им. А. П. Гайдара в городе Белогорске Республики Крым провели при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в Белогорской централизованной библиотечной системе.
Специалисты установили новые оконные блоки, противопожарные двери. Также в здании оштукатурили и покрасили стены, модернизировали полы и потолки. Кроме того, в учреждении заменили сети электроснабжения и отопления, смонтировали системы видеонаблюдения и вентиляции, пожарную и охранную сигнализацию.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.