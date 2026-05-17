ФК «Енисей» завершил сезон Первой лиги на шестом месте

В краевом министерстве спорта отметили, что после смены главного тренера красноярцы заметно прибавили во второй части сезона. Под руководством Сергея Ташуева команда в 13 весенних матчах набрала 26 очков. Больше за этот период заработала только московская Родина, ставшая первой по итогам весеннего отрезка.