ФК «Енисей» завершил сезон Первой лиги на шестом месте

Красноярский футбольный клуб Енисей завершил первенство Первой лиги на шестом месте. В заключительном туре команда на выезде уступила московскому «Торпедо» со счетом 0:1.

Хозяева открыли счет на 30-й минуте встречи. Незадолго до перерыва у Астемира Хашкулова было два хороших шанса сравнять счет, однако реализовать моменты не удалось. Второй тайм прошел с небольшим преимуществом «Торпедо», но счет не изменился.

В краевом министерстве спорта отметили, что после смены главного тренера красноярцы заметно прибавили во второй части сезона. Под руководством Сергея Ташуева команда в 13 весенних матчах набрала 26 очков. Больше за этот период заработала только московская Родина, ставшая первой по итогам весеннего отрезка.

На зимнюю паузу «Енисей» уходил лишь на 13-м месте, имея 23 очка после 21 тура. По итогам сезона красноярцы набрали 49 очков. Столько же оказалось у «КАМАЗа» и костромского «Спартака». По дополнительным показателям «КАМАЗ» занял пятое место, «Енисей» — шестое, а «Спартак» стал седьмым.

