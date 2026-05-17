Жалобы жителей Красноярска в соцсетях будет обрабатывать Муниципальный центр управления

Постановление о создании в Красноярске Муниципального центра управления подписал глава города Сергей Верещагин. В мэрии подчеркивают, что чиновники активно работают с сообщениями, которые жители оставляют в социальных сетях, ориентируясь на них при принятии части управленческих решений. Аккаунты в социальных сетях создали практически все муниципальные учреждения. Красноярцы оставляют в них свои обращения ежедневно десятками. МЦУ создан для усовершенствования работы с ними. Центр управления будет координировать взаимодействие администрации города с красноярцами через социальные сети и мессенджеры, — уточняют сотрудники мэрии.