Российский певец Филипп Киркоров рассказал, что помог представительнице Болгарии DARA подготовиться к «Евровидению-2026». Об этом артист сообщил в шоу Яны Чуриковой.
По словам Киркорова, болгарское телевидение обратилось к нему с просьбой поддержать исполнительницу. К работе подключилась его команда, включая композитора Димитриса Контопулоса, который участвовал в создании песни Bangaranga.
— У нее была одна проблема: не было хита. Голос, внешность, танцует, а хита нет. Но мы увидели потенциал. Я увидел, что она дива, — рассказал Киркоров.
Артист также заявил, что помог привлечь режиссера Фредрика Ридмана, работавшего над победными номерами «Евровидения». По его словам, это стало частью подготовки болгарской участницы к конкурсу.
Директор песенного конкурса Евровидение Мартин Грин в пятницу, 15 мая, заявил, что Россия может вернуться к участию в нем еще до завершения специальной военной операции на Украине.
Ранее министр культуры Испании Эрнест Уртасун заявил о двойных стандартах руководства Евровидения в связи с его решением допустить Израиль к участию в конкурсе.