Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Певец Киркоров помог участнице DARA от Болгарии победить на «Евровидении-2026»

Российский певец Филипп Киркоров рассказал, что помог представительнице Болгарии DARA подготовиться к «Евровидению-2026». Об этом артист сообщил в шоу Яны Чуриковой.

Российский певец Филипп Киркоров рассказал, что помог представительнице Болгарии DARA подготовиться к «Евровидению-2026». Об этом артист сообщил в шоу Яны Чуриковой.

По словам Киркорова, болгарское телевидение обратилось к нему с просьбой поддержать исполнительницу. К работе подключилась его команда, включая композитора Димитриса Контопулоса, который участвовал в создании песни Bangaranga.

— У нее была одна проблема: не было хита. Голос, внешность, танцует, а хита нет. Но мы увидели потенциал. Я увидел, что она дива, — рассказал Киркоров.

Артист также заявил, что помог привлечь режиссера Фредрика Ридмана, работавшего над победными номерами «Евровидения». По его словам, это стало частью подготовки болгарской участницы к конкурсу.

Директор песенного конкурса Евровидение Мартин Грин в пятницу, 15 мая, заявил, что Россия может вернуться к участию в нем еще до завершения специальной военной операции на Украине.

Ранее министр культуры Испании Эрнест Уртасун заявил о двойных стандартах руководства Евровидения в связи с его решением допустить Израиль к участию в конкурсе.

Узнать больше по теме
Болгария: страна на Балканах с богатой историей и выходом к Черному морю
Болгария — государство на юго-востоке Европы, расположенное на Балканском полуострове. Страна сочетает в себе древнюю историю, разнообразную культуру и важное географическое положение между Европой и Ближним Востоком. В этом материале разбираем главное о Болгарии.
Читать дальше