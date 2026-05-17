В Екатеринбурге открыли центр подготовки волонтеров к фестивалю молодежи

Центр подготовки волонтеров к Международному фестивалю молодежи открыли в Екатеринбурге, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Мероприятие пройдет в городе по национальному проекту «Молодёжь и дети» с 11 по 17 сентября.
«Открытие центра подготовки волонтеров для Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге — это один из этапов организации. Для уральцев большая честь принимать мировое событие, а для нашей молодежи — стать волонтером и участником. Образовательная программа и работа на площадках подарит ребятам бесценный опыт, а их энергия зарядит весь фестиваль. Уверен, что волонтеры Свердловской области покажут всему миру гостеприимство Среднего Урала», — сказал губернатор Денис Паслер.
Основной задачей центра станет проведение собеседований с добровольцами, подавшими заявки на фестиваль, и их обучение. Отметим, что по всей России будет работать более 25 таких пространств. Образовательная программа для добровольцев начнется после этапа собеседований.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.