В Волгограде начался ремонт улицы 7-й Гвардейской

Улицу 7-ю Гвардейскую в Волгограде начали ремонтировать по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в комитете транспорта и дорожного хозяйства региона.
Специалисты приведут в порядок участок протяженностью 1,4 км. Этот отрезок соединяет улицу Хиросимы и Нулевую Продольную магистраль. Там заменят асфальт на проезжей части, обновят тротуары, нанесут разметку и установят новые дорожные знаки.
Улица 7-й Гвардейской — одна из ключевых транспортных артерий города. Она соединяет нулевую и первую продольные магистрали, а также главные трассы региональной столицы с мостом через Волгу.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.