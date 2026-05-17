В Волгограде начался ремонт улицы 7-й Гвардейской

Работы проводят на участке длиной 1,4 км.

Улицу 7-ю Гвардейскую в Волгограде начали ремонтировать по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в комитете транспорта и дорожного хозяйства региона.

Специалисты приведут в порядок участок протяженностью 1,4 км. Этот отрезок соединяет улицу Хиросимы и Нулевую Продольную магистраль. ​Там заменят асфальт на проезжей части, обновят тротуары, нанесут разметку и установят новые дорожные знаки.

Улица 7-й Гвардейской — одна из ключевых транспортных артерий города. Она соединяет нулевую и первую продольные магистрали, а также главные трассы региональной столицы с мостом через Волгу.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.