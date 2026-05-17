Хабаровская водолазная служба МЧС России отмечает 30-летие

Профессия водолаза считается одной из самых сложных и опасных. К спасателям предъявляют серьёзные требования: помимо профессионального мастерства они должны обладать стрессоустойчивостью, спокойным и взвешенным характером, хорошим слухом и физической выносливостью. Для поддержания навыков водолазы круглый год проводят сборы и оттачивают мастерство в разных водоёмах, при разных температурах, в любое время года. «Заповедь водолазов “Пока дышу — надеюсь” выражает их несгибаемую силу духа, мужество и профессионализм», — подчеркнули в МЧС. Там поблагодарили спасателей-водолазов за героический труд, пожелали им несокрушимого здоровья, и чтобы количество погружений всегда равнялось количеству подъёмов.