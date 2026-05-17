Хабаровская водолазная служба МЧС России отмечает 30-летие

Водолазная служба МЧС России ведёт свою летопись с 17 мая 1996 года. За 30 лет высокопрофессиональные подразделения созданы по всей стране. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В ГУ МЧС России по Хабаровскому краю водолазные специалисты несут службу в поисково-спасательных отрядах села Ракитное и города Комсомольска-на-Амуре. Они спасают и эвакуируют людей, терпящих бедствие, ищут пострадавших при чрезвычайных ситуациях, очищают дно водоёмов, обследуют подводные сооружения и затопленные объекты. На счету местных водолазов сотни успешно проведённых операций. Они участвовали в ликвидации последствий затопления сухогруза «Амурская» и крушения вертолёта в районе Шантарских островов, укрепляли защитные дамбы во время паводка 2013 года, обследовали ушедшие под воду автомобили, помогали пострадавшим в зонах подтопления.
Сегодня подразделения оснащены современным гидролокационным оборудованием для поисков на акваториях и телеуправляемыми необитаемыми подводными аппаратами для дообследования. Мобильные водолазные группы освоили технологии спусков на глубины более 60 метров.
Профессия водолаза считается одной из самых сложных и опасных. К спасателям предъявляют серьёзные требования: помимо профессионального мастерства они должны обладать стрессоустойчивостью, спокойным и взвешенным характером, хорошим слухом и физической выносливостью. Для поддержания навыков водолазы круглый год проводят сборы и оттачивают мастерство в разных водоёмах, при разных температурах, в любое время года. «Заповедь водолазов “Пока дышу — надеюсь” выражает их несгибаемую силу духа, мужество и профессионализм», — подчеркнули в МЧС. Там поблагодарили спасателей-водолазов за героический труд, пожелали им несокрушимого здоровья, и чтобы количество погружений всегда равнялось количеству подъёмов.
