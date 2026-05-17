Китайцы выстраиваются в очереди за свитшотами с цитатами Путина

Первым покупателем новой коллекции оказался местный мужчина, который приобрёл свитшот с надписью «Надо обязательно смотреть в будущее». Вещи с высказываниями на русском языке и личной подписью президента РФ (право на печать есть только у НЦ «Россия») разлетаются с прилавков молниеносно.
Виртуозова призналась, что российская делегация даже опасается остаться без товара из-за высокого спроса. Вместе со стильными кофтами китайцы активно скупают и другую отечественную продукцию: оренбургские и павлопосадские платки, а также эксклюзивные дорогие неваляшки.
Создатели коллекции отмечают, что интерес китайской аудитории к личности российского президента огромен, и мода на патриотичный стиль только набирает обороты. Надписи вроде «Поздно бить тревогу, когда уже выпито пол-литра» или «Москва не капитулирует» вызывают улыбку и уважение одновременно. Китайские партнёры уже просят нарастить поставки.
Ранее Life.ru рассказывал, что в НЦ «Россия» обновили мерч с цитатами Путина. Главный акцент коллекции — не на обычных сувенирах, а на фразах, которые уже стали узнаваемыми в публичном поле. Среди них — «Границы России нигде не заканчиваются», «Россия — это люди, а не просто территория», «Сила России — внутри нас самих» и «Для меня Россия — вся моя жизнь».
