Есть ли предел у гуманности

Моя гуманная душа пела и плясала. Наверное, я и сейчас согласна с тем, что мораторий на смертную казнь (у нас сама по себе исключительная мера наказания не отменена, но введен запрет на ее применение) — это деталь портрета нравственного государства с высокими моральными принципами. Но иногда, и мне даже не стыдно в этом признаться, я думаю несколько иначе… В 2011 году, после ада, который устроил неонацист Андерс Брейвик, мир уже не мог оставаться прежним. Мерзавец отправил на небо 77 душ. Когда прессу наводнили фотографии его шикарной камеры, я впервые ощутила неприятное покалывание под ложечкой: западное двурушничество в логичную систему как-то не укладывалось. Ну или мне претила такая гуманность.