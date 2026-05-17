ВОЗ объявила эпидемию Эболы в Конго и Уганде ЧС международного значения

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила эпидемию лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией международного значения. В ВОЗ подчеркнули, что речь идет об эпидемии, но не о пандемии.
В организации отметили значительную неопределенность в отношении реального числа зараженных и географического распространения. В Конго зафиксированы 80 смертей, предположительно связанных с Эболой, и 246 подозрительных случаев, 8 из которых лабораторно подтверждены. В Уганде, в городе Кампала, 15 и 16 мая зарегистрированы два подтвержденных случая у прибывших из Конго, один из них — с летальным исходом.
Эпицентром вспышки считается провинция Итури на северо-востоке Конго. Выявлена разновидность вируса — штамм Бундибугио, который является менее летальным, чем другие варианты. Однако против него нет вакцины, в отличие от более распространенного штамма Заир.
В апреле в африканской стране Бурунди была зафиксирована неизвестная инфекция с высокой летальностью. Как писал KP.RU, ранее эпидемиолог Геннадий Онищенко рассказал, что данное заболевание может проявляться лихорадкой, слабостью, головокружениями и болью в брюшной полости.