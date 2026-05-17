Хабаровский ТЮЗ поставил спектакль о священниках, утопленных в Амуре

Хабаровский краевой театр юного зрителя представил премьеру, которая не развлекает, а заставляет замереть в тишине. Спектакль «На Амуре жил святой» основан на реальных событиях времен Гражданской войны на Дальнем Востоке и рассказывает о двух священниках Приамурья — Леониде Серебренникове и Филиппе Распопове. Оба приняли мученическую смерть за веру, оба были утоплены в ледяном Амуре, и только в 2023 году Священный Синод причислил их к лику новомучеников.