Хабаровский ТЮЗ поставил спектакль о священниках, утопленных в Амуре

Хабаровский краевой театр юного зрителя представил премьеру, которая не развлекает, а заставляет замереть в тишине. Спектакль «На Амуре жил святой» основан на реальных событиях времен Гражданской войны на Дальнем Востоке и рассказывает о двух священниках Приамурья — Леониде Серебренникове и Филиппе Распопове. Оба приняли мученическую смерть за веру, оба были утоплены в ледяном Амуре, и только в 2023 году Священный Синод причислил их к лику новомучеников.
Спектакль создан ТЮЗом совместно с Хабаровской епархией и этно-пространством «Красные бусы». В центре сюжета — человеческий выбор в эпоху, когда привычный мир рушится, а страх и насилие становятся повседневностью. Отца Леонида убили в рождественскую ночь — вывели на лед и бросили в прорубь со словами: «Ты нас крестил, и мы тебя крестим». Отца Филиппа вытащили из дома к замерзшему Амуру, избили и оставили умирать в ледяной воде.
Режиссер Виталий Фёдоров убежден, что разговор на такие темы для театра юного зрителя — не просто уместен, а необходим.
«Мы — театр юного зрителя, ориентир для молодого поколения. Поговорить на такие важные темы, о которых редко берется говорить театр, очень важно. Это наши земляки, люди, которые оставили нам Хабаровск таким, какой он есть сейчас, положив на это свои жизни», — подчеркнул он.
Создатели постановки настаивают: это не историческая лекция и не житие, а разговор со зрителем о корнях, памяти и нравственном выборе. Через слово, музыку и песенную традицию спектакль соединяет события столетней давности с сегодняшним днем, и зритель вдруг обнаруживает, что вопросы веры, совести и страха никуда не исчезли — они просто приняли другую форму.
На сцене работают артисты театра и коллектив «Красных бус», что придает постановке особую интонацию — музыкально-обрядовую, почти ритуальную. Митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий, благословивший проект, напомнил, что у региона теперь есть свои небесные заступники, чья жизнь может стать ориентиром для тех, кто только начинает искать свой путь.