Появились фото нового этапа поисков пропавших Усольцевых

В Красноярском крае прошла новая операция по поискам пропавшей семьи Усольцевых. 15 и 16 мая спасатели обследовали лесной массив и каменные россыпи в районе Кутурчинского Белогорья.
Krsk.aif.ru публикует последние фото с поисков Сергея, Ирины и их дочери Арины, таинственно исчезнувших в сентябре 2025 года.
Где искали Усольцевых.
В середине мая спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда вернулись в Манско-Уярский округ, чтобы прочесать ранее недоступные участки тайги.
Поисковые работы проходили в окрестностях деревни Кутурчин.
15 мая специалисты обследовали четыре крупных каменных россыпи (курумника) на высоте почти в тысячу метров, а также девять квадратных километров склона, по которому, предположительно, могли спускаться пропавшие.
На следующий день, 16 мая, зона поиска расширилась: спасатели проверили 11 километров подъездов к тропам и еще 12 квадратных километров лесного массива в районе горы Мальвинка.
Для передвижения по труднопроходимой местности спасатели использовали квадроциклы. Как пояснил корреспонденту krsk.aif.ru представитель «Спасателя» Александр Якимов, технику на место доставляют на двух автомобилях УАЗ.
Несмотря на все усилия, пока пропавших обнаружить не удалось. Поисковые работы на месте продолжатся.
Когда начнутся масштабные поиски Усольцевых?
Несмотря на активность спасателей, в Следственном комитете подчеркивают: это еще не начало новой большой фазы поисков. В этот раз к работам не привлекали волонтеров, а следователи-криминалисты выезжали на место лишь для курирования процесса.
«Им предстоит обследовать небольшой квадрат местности. Активная фаза поисков Усольцевых начнется не раньше конца мая. Точной даты пока нет», — рассказала представитель ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова.
Эту информацию подтверждает и Даниил Баталов, сын Ирины Усольцевой. В разговоре с ТАСС он сообщил, что масштабную операцию планируют развернуть в июне. Это совпадает с прогнозами экспертов, которые ранее говорили, что у поисковиков будет всего несколько недель на эффективную работу после схода снега и до появления густой зелени.
Как долго будут искать Усольцевых?
С момента таинственного исчезновения семьи прошло уже более восьми месяцев. 28 сентября 2025 года Усольцевы отправились на короткую прогулку по туристической тропе и не вернулись. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство», хотя основной версией по-прежнему остается несчастный случай.
В ведомстве подчеркивают: у таких дел нет срока давности, и поиски будут продолжаться до тех пор, пока не появятся какие-либо результаты.
«Уголовное дело закрывать не планируем, а значит, и искать будем, пока что-нибудь не найдем. Резонанс большой, пропала семья. Всех, кто что-либо мог знать о деталях исчезновения, опросили не один раз. Круг отработан. Но могут появиться новые свидетели. Признание пропавших умершими на ход дела никак не влияет», — объяснила Юлия Арбузова.
Сколько времени может занять эта работа, пока не берется прогнозировать никто.
«Пока трудно предположить, сколько продолжатся поиски Усольцевых. Вероятно, их будут периодически возобновлять. Но когда конкретно и на какой срок, сейчас сказать не могу», — говорит руководитель красноярского отряда «Поиск пропавших детей им. Оксаны Василишиной» Светлана Торгашина.
