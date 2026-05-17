В Тверской области создадут 7 новых агротехклассов

Их оборудуют на базе школ в Андреапольском, Кимрском, Рамешковском, Конаковском, Сандовском, Старицком и Кесовогорском округах.

Источник: Национальные проекты России

Семь новых агротехнологических классов создадут в школах Тверской области при поддержке нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в аппарате правительства региона.

На базе новых пространств старшеклассники будут углубленно изучать агропромышленный комплекс, внедрение цифровых систем управления и других технологий. Такие специализированные классы оборудуют в Андреапольской школе № 3, Маловасилевской, Рамешковской, Сандовской, Степуринской и Стрелихинской школах, в школе № 1 в поселке Редкино.

Уточним, что новые образовательные пространства создадут в сотрудничестве с предприятиями и колледжами региона. Агротехклассы уже есть в Погорельской, Горютинской и Лихославльской школе № 1.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»  — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.