В Тверской области создадут 7 новых агротехклассов

Семь новых агротехнологических классов создадут в школах Тверской области при поддержке нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в аппарате правительства региона.
На базе новых пространств старшеклассники будут углубленно изучать агропромышленный комплекс, внедрение цифровых систем управления и других технологий. Такие специализированные классы оборудуют в Андреапольской школе № 3, Маловасилевской, Рамешковской, Сандовской, Степуринской и Стрелихинской школах, в школе № 1 в поселке Редкино.
Уточним, что новые образовательные пространства создадут в сотрудничестве с предприятиями и колледжами региона. Агротехклассы уже есть в Погорельской, Горютинской и Лихославльской школе № 1.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.