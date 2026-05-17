Женщина в США родила в зале суда, прикованная наручниками к лавке

В нью-йоркском суде у женщины, находящейся под арестом и прикованной наручниками к скамье, начались роды. Об этом пишет британская газета The Independent.
33-летняя Саманта Радаццо стала подозреваемой по делу о хранении наркотических веществ. Ее поместили под арест и приковали наручниками к лавке, но внезапно у женщины отошли воды. Подозреваемой, из-за отсутствия надлежащей медицинской помощи, пришлось рожать прямо на глазах у сотрудников суда и правоохранительных органов, сообщает источник.
Сообщается, что некоторые присутствующие позволили себе отпускать шутки в адрес женщины.
Некоторые правозащитники возмутились из-за сложившейся ситуации и потребовали провести расследование произошедшего.
Несколько правозащитных организаций совместно выпустили заявление, в котором выразили свою глубокую обеспокоенность. Они настоятельно потребовали пересмотреть условия содержания под стражей беременных женщин.
