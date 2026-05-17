Володин: число звонков мошенников существенно сократилось по сравнению с 2025-м

Число мошеннических звонков в России заметно сократилось по сравнению с 2025 годом. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.
По данным сотовых операторов, в первом квартале 2026 года количество таких звонков снизилось на 33−74%. Показатель зависит от конкретного оператора связи.
Володин связал это с ранее принятыми федеральными законами по борьбе с кибермошенничеством. По его словам, с 2025 года было принято 11 таких законов.
«Создана система, которая работает», — написал Володин.
Спикер Госдумы подчеркнул, что защита граждан от мошенников остается приоритетом. При этом злоумышленники используют новые технологии, поэтому механизмы борьбы с ними будут дорабатываться.
Немногим ранее в Санкт-Петербурге мошенники обманули 75-летнюю пенсионерку почти на 163 млн рублей. По данным полиции, женщина передала курьеру деньги и золотые слитки, доставшиеся от покойного мужа. Уголовное дело возбудили по статье о мошенничестве в особо крупном размере.