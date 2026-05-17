Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Володин: число звонков мошенников существенно сократилось по сравнению с 2025-м

Володин отметил, что с 2025 года принято 11 законов, направленных на борьбу с телефонным мошенничеством.

Источник: Комсомольская правда

Число мошеннических звонков в России заметно сократилось по сравнению с 2025 годом. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

По данным сотовых операторов, в первом квартале 2026 года количество таких звонков снизилось на 33−74%. Показатель зависит от конкретного оператора связи.

Володин связал это с ранее принятыми федеральными законами по борьбе с кибермошенничеством. По его словам, с 2025 года было принято 11 таких законов.

«Создана система, которая работает», — написал Володин.

Спикер Госдумы подчеркнул, что защита граждан от мошенников остается приоритетом. При этом злоумышленники используют новые технологии, поэтому механизмы борьбы с ними будут дорабатываться.

Немногим ранее в Санкт-Петербурге мошенники обманули 75-летнюю пенсионерку почти на 163 млн рублей. По данным полиции, женщина передала курьеру деньги и золотые слитки, доставшиеся от покойного мужа. Уголовное дело возбудили по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше