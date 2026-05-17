В Красноярске на рабочей неделе лишь в один из дней не пойдет дождь

На предстоящей рабочей неделе в Красноярске ожидается преимущественно пасмурная и сырая погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра, единственным днем без осадков станет среда.
В понедельник, 18 мая, будет прохладно: днем столбик термометра поднимется только до +10 градусов. Синоптики прогнозируют затяжной дождь.
Во вторник, 19 мая, в городе потеплеет до +14 градусов, однако сохранятся переменная облачность и кратковременные дожди.
Среда, 20 мая, станет самым комфортным днем недели. Воздух прогреется до +18 градусов, а вероятность осадков будет нулевой.
Уже в четверг, 21 мая, дожди вернутся. Температура составит около +14 градусов.
В пятницу, 22 мая, станет чуть теплее — до +16 градусов, но дождливая погода сохранится.
Самым холодным временем станет ночь на субботу, когда небо прояснится, а столбики термометров опустутся до отметки 0 градусов.