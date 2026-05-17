За сутки на водоемах Ростовской области погибли два человека

За прошедшие сутки на водоемах Ростовской области погибли два человека, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
По данным ведомства, в Каменском районе на реке Глубокой в хуторе Красновка погиб 46-летний мужчина. В Азовском районе в селе Кагальник погибла 77-летняя женщина.
«Обстоятельства обоих происшествий выясняются», — уточнили в ведомстве.
