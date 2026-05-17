Соблюдение прав пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье проконтролирует прокуратура

Сотрудники прокуратуры Московской области следят за тем, как соблюдаются права людей, пострадавших от ударов украинских дронов. Об этом проинформировала пресс-служба надзорного ведомства.
По распоряжению главы областной прокуратуры Сергея Забатурина, прокуроры в городах лично контролируют обстановку в пунктах, где принимают и временно размещают граждан. Ведомство организовало горячую линию для обращений и юридической поддержки. Дозвониться можно по номеру +7−916−240−31−28.
По данным Минобороны РФ, за минувшую ночь средства ПВО уничтожили 556 беспилотников над территорией страны. В Москве, по уточненной информации, ранения получили 12 человек.