ВОЗ ввела международный режим ЧС из-за новой вспышки Эболы в Африке

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) и Уганде чрезвычайной ситуацией международного значения. Об этом говорится в заявлении ВОЗ.
— Генеральный директор ВОЗ после консультаций с государствами-участниками настоящим определяет, что болезнь Эбола, вызываемая вирусом Бундибугио в Демократической Республике Конго и Уганде, представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение, — говорится в заявлении.
В организации уточнили, что речь идет об эпидемии, а не о пандемии. В ВОЗ также отметили, что пока сохраняется неопределенность относительно реального числа заболевших и масштабов распространения инфекции.
По данным организации, в трех районах ДРК зафиксировано 80 смертей, предположительно связанных с Эболой, а также 246 предполагаемых случаев заражения. В Уганде зарегистрировали два лабораторно подтвержденных случая у людей, прибывших из ДРК, один из них закончился летальным исходом.
