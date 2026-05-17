В Челябинске управляющая компания выкрасила детскую площадку в цветах украинского флага. На это обратила внимание экс-депутат Законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова.
— В тот момент, когда русских спортсменов не пускают на международные соревнования с триколором России, кто-то позволяет себе использовать сочетание цветов пробандеровской власти.
Она также добавила, что на новых территориях приложили немало усилий, чтобы закрасить их расцветку, и выразила надежду, что управляйка раскрасила лавочки в такие цвета по незнанию или равнодушию, а не в поддержку украинской власти.
— Для меня, для наших военных в зоне проведения СВО, для волонтеров и других граждан, сострадающих жителям Новороссии, сине-желтая раскраска архитектурных форм — неприемлема.