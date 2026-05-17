Задерживаются восемь поездов из Крыма

Восемь поездов из Крыма задерживаются из-за перекрытия Крымского моста.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Восемь пассажирских поездов «Таврия» из Крыма в города материковой части России по-прежнему задерживаются в пути из-за временной приостановки движения на Крымском мосту, сообщает компания «Гранд Сервис Экспресс».

«После временной приостановки движения на Крымском мосту 16 мая сегодня в пути задерживаются поезда “Таврия”, которые следуют из Крыма», — говорится в сообщении.

Так, по состоянию на 09.00 мск в пути задерживаются восемь составов, в том числе три, отправленные в пятницу — № 078 Симферополь — Санкт-Петербург — на 6,5 часов, № 174 Евпатория — Москва — на 6,5 часов и № 092 Севастополь — Москва — на 7 часов.

Также еще пять составов, отправленные в субботу, следуют с задержками: № 098 Симферополь — Москва — на два часа, № 142 Симферополь — Пермь — на три часа, а также № 028 Симферополь — Москва — на два часа. Также поезд № 180 Евпатория — Санкт-Петербург задерживается на четыре часа и № 092 Севастополь — Москва — на один час.

«Остальные поезда, которые задерживались 16 мая в связи в приостановкой движения на Крымском мосту, следуют графиком, либо прибыли на станции назначения», — добавили в компании.

