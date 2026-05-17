Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Владивостоке откроют полицейские классы

На занятиях ученики будут изучать историю и структуру МВД.

Источник: Комсомольская правда

В четырех школах Владивостока с нового учебного года появятся профильные классы правоохранительной направленности. Соглашение об этом 12 мая подписали глава города Константин Шестаков, руководитель филиала Дальневосточного юридического института МВД Сергей Пунтус и начальник городского УМВД Денис Боклагов. Учиться в новых классах будут десятиклассники. Школы, где откроют набор, — № 40, 59, 68 и 73. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".

Проект рассчитан на долгосрочное партнерство между мэрией, школами и полицией. Детям не просто помогут определиться с профессией — это еще и способ профилактики подростковых правонарушений.

На занятиях ученики будут изучать историю и структуру МВД, а также усиленно готовиться по профильным предметам: истории, обществознанию, русскому и физкультуре.

Для каждого ученика сформируют индивидуальное портфолио достижений — оно даст дополнительные баллы при поступлении в вузы МВД. Кроме уроков, школьников ждут встречи с полицейскими, мастер-классы, семинары и экскурсии. Напомним, сейчас во Владивостоке 221 профильный класс. Есть классы Росатома, архитектурные, ветеринарные, а также совместные с налоговой службой и Следственным комитетом.