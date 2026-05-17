Ведерников рассказал о потерях Псковской области в годы ВОВ

Партизанское движение на Псковщине в годы Великой Отечественной войны (1941−1944) было одним из самых масштабных в СССР, охватывая территорию, где действовало более 57 тысяч народных мстителей. 29 партизанских бригад сражались на территории области на протяжении 32 месяцев. Партизаны уничтожили 150 тысяч солдат врага, пустили под откос 1600 паровозов и взорвали 24 тысячи вагонов.