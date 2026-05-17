В Камызякском районе Астраханской области прошло более 30 спортмероприятий

Более 30 масштабных спортивно-массовых мероприятий состоялось в Камызякском районе Астраханской области с начала года. На популяризацию занятий физической активностью направлена госпрограмма «Спорт России», сообщили в районной администрации.
Для жителей провели «Дни здоровья», «Зарницу», президентские состязания, волейбольные, футбольные, баскетбольные соревнования, фестивали комплекса «Готов к труду и обороне», здоровья «Сила в спорте» и многие другие. Самыми активными участниками спортивных событий стали школьники, студенты, представители молодежных объединений, волонтеры, трудовые коллективы, семейные команды. Всего было более 2 тысяч человек.
Вовлекать жителей в спорт помогает и обновление инфраструктуры. За последние 2 года в городе Камызяке открыты 2 физкультурно-оздоровительных комплекса, работает около 80 спортивных секций и кружков для детей в возрасте от 5 лет.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.