Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вирусолог назвал опасную особенность хантавирусов

Вирусолог Оберемок: хантавирусы могут мутировать в новые опасные варианты.

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая — РИА Новости. Хантавирусы имеют одну опасную особенность, связанную с высокой изменчивостью, что может спровоцировать появление новых вариантов с более высокой смертностью, сообщил РИА Новости доктор биологических наук, заведующий кафедрой общей биологии и генетики Крымского федерального университета В. И. Вернадского, вирусолог Владимир Оберемок.

По его словам, то, что мы знаем о хантавирусе на сегодня — он не представляет собой такой проблемы, как это было с коронавирусом SARS-CoV-2, но есть одна опасная особенность.

«Хантавирусы — это РНК-содержащие вирусы, склонные к высокой частоте возникновения мутаций, они быстро меняются. В будущем будут возникать разные варианты хантавируса, в том числе изредка и опасные, вызывающие более высокую смертность и способные быстро передаваться от человека к человеку. Риск низкий, но он всегда существует», — сказал Оберемок агентству.

Он отметил, что РНК-содержащие вирусы имеют потенциал «переродиться» в более опасные варианты.

«Хантавирус не настолько контагиозен и опасен, как был коронавирус SARS-CoV-2, от человека к человеку передается крайне редко, но, с другой стороны, может со временем “переродиться” из-за мутаций в новые опасные варианты», — сказал вирусолог.