Вирусолог назвал опасную особенность хантавирусов

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая — РИА Новости. Хантавирусы имеют одну опасную особенность, связанную с высокой изменчивостью, что может спровоцировать появление новых вариантов с более высокой смертностью, сообщил РИА Новости доктор биологических наук, заведующий кафедрой общей биологии и генетики Крымского федерального университета В. И. Вернадского, вирусолог Владимир Оберемок.
По его словам, то, что мы знаем о хантавирусе на сегодня — он не представляет собой такой проблемы, как это было с коронавирусом SARS-CoV-2, но есть одна опасная особенность.
«Хантавирусы — это РНК-содержащие вирусы, склонные к высокой частоте возникновения мутаций, они быстро меняются. В будущем будут возникать разные варианты хантавируса, в том числе изредка и опасные, вызывающие более высокую смертность и способные быстро передаваться от человека к человеку. Риск низкий, но он всегда существует», — сказал Оберемок агентству.
Он отметил, что РНК-содержащие вирусы имеют потенциал «переродиться» в более опасные варианты.
«Хантавирус не настолько контагиозен и опасен, как был коронавирус SARS-CoV-2, от человека к человеку передается крайне редко, но, с другой стороны, может со временем “переродиться” из-за мутаций в новые опасные варианты», — сказал вирусолог.