В Новосибирской области полиция изъяла 40 устройств на незаконных криптофермах

— Один из случаев обнаружили в Маслянинском округе. Местный житель незаконно подключился к электросетям и использовал оборудование для добычи криптовалюты. Сотрудники изъяли 32 устройства, жесткий диск от системы видеонаблюдения и электросчетчик с признаками вмешательства, — сообщили в ГУ МВД по НСО.