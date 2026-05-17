В Новосибирской области полиция изъяла 40 устройств на незаконных криптофермах

В Новосибирской области полиция выявила несколько случаев незаконного подключения к электросетям для майнинга. Проверки проходили в рамках операции «Майнинг», которую проводили сотрудники экономической безопасности МВД вместе с другими ведомствами.
— Один из случаев обнаружили в Маслянинском округе. Местный житель незаконно подключился к электросетям и использовал оборудование для добычи криптовалюты. Сотрудники изъяли 32 устройства, жесткий диск от системы видеонаблюдения и электросчетчик с признаками вмешательства, — сообщили в ГУ МВД по НСО.
Еще одну майнинговую ферму нашли в Советском районе Новосибирска. Кроме того, полиция установила возможную причастность к незаконной деятельности еще одного должностного лица. Материалы переданы в профильное ведомство.
Также проверка прошла в одной из коммерческих организаций Ленинского района Новосибирска. По информации МВД, сотрудник из руководства компании разместил майнинговое оборудование в производственном цехе. Полицейские изъяли восемь устройств, по факту проводится доследственная проверка.
Ещё два случая выявили в Тогучинском районе. По этим фактам составлены административные протоколы.