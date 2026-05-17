В Омской области приёмные родители вернули 51 ребёнка государству

В Омской области передали 51 ребёнка-сироту из приёмных семей под государственный надзор — говорится в докладе детского омбудсмена Елизаветы Степкиной за 2025 год. Столько же было передано и годом ранее.
Уполномоченный по правам ребёнка назвала причины, по которым дети не прижились в новых семьях: болезни опекунов или самих детей, развод или конфликты в приёмных семьях, психические расстройства подростков.
По данным на начало 2026 года, численность детей-сирот в Омской области сократилась на 6,1% по сравнению с 2024 годом и составила 4 908 человек.
В замещающих семьях воспитывается 90,7% детей-сирот: под опекой (попечительством) — 3 265, в приёмных семьях −1 337. На конец 2025 года в детских домах и интернатах региона находилось 472 воспитанника.