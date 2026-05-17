Часть Владивостока останется без электричества 18 мая — адреса

Часть Владивостока 18 мая может остаться без света. ВПЭС предупредило о плановых ремонтах электрохозяйства, в связи с чем с 9.00 до 17.00 потребителей могут отключить от ресурса по следующим адресам:
- Карла Маркса: 156
- Кольцевая: 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87/1, 87/2, 88, 89, 90, 92, 96
- Курильская (п. Трудовое): 34, 36/1, 36/2, 38, 40, 42, 44/2, 52, 54, 56, 58
- Охотская: 1/1, ½, 10 В, 1Б, 2 В, 2 В ориентир-7м на с.в., 2 Г, 2Д, 8, 8 В, 8к, Портовик-1 СТ: 122/ ул. Охотская/, 138/ ул. Охотская/, 149, 159, 225участок, 226участок, 229А, 233, 236
- Светлая: 29, 31, 33/1, 33/2, 35, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 81/1, 81/2, 83, 83/1, 85, 87, 89, 91, 93
- Суворовская: 33/1, 35, 37, 39, 40/1, 40/2, 41, 41/20 м на северо-восток/, 43, 45, 47, 49, 51
- п. Трудовое, 53, 55 Тихая: 1
- Чичерина: 1230 м на с.в., 21, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, 25, 26, 27, 28, 30/1, 30/2, 32, 34, 36, 38, 40
- Горная: 24А, 25, 6
- Матросская 5-я: 21
- Светланская: 205, 205А, 209, 209/пом. VI, 209 пом. лит. V
- Калинина: 275Б, 277, 279, 279/57, 279/58, 279А, 281, 283
- Главная: 23K, 23 В, 23Е, 23 Л, 32Б, 40 В
- Сад. общ. Вербное: 10
- Гранит СТ: 12, 13, 14, 17, 18 ул. Находкинская, 19, 60, 7, 8
- Ивовая: 5 В раоне ул. Ивовая, 5
- Маковского: 284д, 288, 2885 м на юг
- Находкинская: 3 В
- Лермонтова: 16, 18, 2, 4, 4А (17 м на С-В), 5а, 8, 8а
- Пшеницына: 11, 13
- п. Трудовое, 15, 16, 17, 19, 21, 22/1, 24, 24 п. Трудовое участок-3, 27, 29, 3, 31/1, 31/2, 6, 6/2, 7, 9
- Мамонтова: 11, 6, 9
- Шевченко: 42А, 44, 44375 м ЮВ, 44408 м на ю.в., 44422 м. на ЮВ, 44А/1, 44А/2, 44б, 44б стр. 1, 44Б/1, 44Б/2, 44 ориентир 437 м на Ю-В, 46/100 м на ю-з от ориентира/, 46/130м на ю-з/, 46250 м на ю.з., 46Б, 46 В, 48, 48а, 50, 50Д/ 7 м на восток, 54
- Русская: 87