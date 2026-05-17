В Купчинском сквере Санкт-Петербурга прошел субботник

Там высадили 150 кустов спиреи и кизильника, 5 черемух и 5 шаровидных ив.

Источник: Национальные проекты России

Субботник прошел в Купчинском сквере Санкт-Петербурга, который преобразили в прошлом году при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в комитете по благоустройству города.

На территории высадили 150 кустов спиреи и кизильника, а также 5 черемух и 5 шаровидных ив. В мероприятии приняли участие представители власти, в числе которых был губернатор Александр Беглов, и юнармейцы.

Напомним, что в сквере в прошлом году обустроили тихие уголки со скамьями, гамаками и деревянными настилами. На спортивной площадке появилось пространство для игры в баскетбол и настольный теннис, проведения тренировок.

«Стоит отметить, что специалисты сохранили существующий ландшафт, дополнив его новыми саженцами, кустарниками и многолетниками. А благодаря общим усилиям сквер будет еще зеленее и уютнее», — добавили в комитете.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

