В Башкирии подготовят водолазов для двух регионов.

Во время занятий спасатели учатся действовать в ситуациях, которые могут произойти на реальных водолазных спусках: потеря загубника, нехватка воздуха у напарника, нарушение связи, отказ элементов снаряжения. Все действия отрабатываются до автоматизма — чтобы в экстренной ситуации не терять ни секунды и уметь быстро помочь товарищу под водой. Практика проходит ежедневно: погружения, работа на глубине, взаимодействие водолазов между собой и с обеспечивающей группой на поверхности. Для них это первый серьёзный опыт длительной работы под водой, где важны не только физическая подготовка, но и спокойствие, концентрация и полное доверие к напарнику.