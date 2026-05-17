«На юге России произошла переориентация транспортных потоков»

«Первые и вторые майские праздники 2026 года стали серьезным вызовом для индустрии гостеприимства в России вообще и Ростовской области в частности. Ведь “каникулы” этого года (1−3 мая и 9−11 мая) оказались самыми короткими за минувшее десятилетие. Они почти не отличались от обычных выходных, в отличие, например, от 2025 года, когда “майские” длились почти две недели. В итоге, по оценкам отраслевых экспертов, количество гостей в этот период в 2026 году в Ростове-на-Дону было меньше на 19,1%, по сравнению с показателем годом ранее, а в целом по области — на 24,6%.