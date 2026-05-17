Более 31 тысячи челябинцев привились от энцефалита

В Челябинской области, как и по всей России, с наступлением тепла начался сезон активности клещей, и регион уже несколько недель входит в число наиболее пострадавших.
В региональном управлении Роспотребнадзора напомнили жителям о необходимости соблюдать меры профилактики, чтобы избежать заражения клещевыми инфекциями. Специалисты советуют при посещении лесов, парков, скверов и дачных участков надевать закрытую одежду и обрабатывать её специальными защитными средствами, а во время и после прогулок обязательно проводить тщательные само- и взаимоосмотры, а также проверять домашних животных на наличие клещей. В случае обнаружения присосавшегося насекомого необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью и сдать клеща на исследование.
Самым эффективным способом защиты от клещевого энцефалита остаётся вакцинация: на сегодняшний день прививки поставили уже более 31 тысячи жителей Челябинской области, в том числе почти 10 тысяч детей. В ведомстве настоятельно рекомендуют не откладывать вакцинацию, чтобы обезопасить себя и своих близких.