Более 31 тысячи челябинцев привились от энцефалита

В региональном управлении Роспотребнадзора напомнили жителям о необходимости соблюдать меры профилактики, чтобы избежать заражения клещевыми инфекциями. Специалисты советуют при посещении лесов, парков, скверов и дачных участков надевать закрытую одежду и обрабатывать её специальными защитными средствами, а во время и после прогулок обязательно проводить тщательные само- и взаимоосмотры, а также проверять домашних животных на наличие клещей. В случае обнаружения присосавшегося насекомого необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью и сдать клеща на исследование.