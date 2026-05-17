Летний лагерь «Молодежь Москвы» откроется в кинопарке «Москино»

Летний лагерь «Молодежь Москвы» для горожан в возрасте от 18 до 35 лет будет работать в кинопарке «Москино» с июля по август, сообщили в столичном департаменте экономической политики и развития. Организация досуга для молодых людей — одна из задач нацпроекта «Молодёжь и дети».
«Лагерь “Молодежь Москвы” — это уникальный формат для развития компетенций и патриотического воспитания молодежи. Он объединит творческую и активную молодежь города и создаст пространство для полезного досуга и развития молодых людей в столице. Для участников подготовят тематические лекции, мастер-классы и встречи с известными артистами», — отметила председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.
Желающие смогут присоединиться только к одной из 12 смен: «Путь музыканта», «Путь актера и режиссера», «Путь акробата», «Путь КВНщика», «Путь танцора», «Путь созидателя», «Путь победителя», «Путь лидера», «Путь профессионала», «Путь волонтера», «Путь единства» и «Путь творчества». Участие и проживание бесплатное. Формат отбора зависит от тематики смены: для некоторых выездов достаточно пройти анкетирование и собеседование, а на творческие нужно предоставить еще и портфолио. Узнать подробнее и оставить заявку можно по ссылке.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.