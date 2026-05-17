В Хабаровске прошла десятая акция «Подари ребёнку дерево»

По данным управления образования администрации Хабаровска, в ней приняли участие семьи с детьми. Горожане с азартом и радостью взялись за лопаты и саженцы, высаживая молодые деревца. Организаторы отметили, что эти растения будут расти вместе с юными хабаровчанами. Акция стала доброй городской традицией, которая собирает всё больше участников с каждым годом. Особую активность проявили юнармейцы — они традиционно были в первых рядах и показывали пример остальным. Мероприятие прошло в тёплой, душевной атмосфере, а родители благодарили за возможность всей семьёй сделать город зеленее. После посадки участники пообещали навещать свои деревца и ухаживать за ними. Подобные акции проходят в Хабаровске регулярно и уже стали частью экологического воспитания подрастающего поколения. В мэрии напомнили, что высадка деревьев также способствует озеленению краевой столицы в рамках программы благоустройства.