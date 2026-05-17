В Хабаровском крае открыли два новых ФАПа в сёлах Удское и Тугур

В январе 2026 года в сёлах Удское и Тугур Тугуро-Чумиканского района открылись два новых фельдшерско-акушерских пункта. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Объекты построены при поддержке федерального Правительства и Президента России Владимира Путина по технологии быстровозводимых модульных конструкций в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Правительство Хабаровского края обеспечило получение лицензий и организовало работу медпунктов.
Как сообщил губернатор Дмитрий Демешин, ФАП в селе Удское, где живут около 400 человек, с января принял уже более 170 пациентов с хроническими заболеваниями и выдал 30 направлений к узким специалистам в Хабаровск. В ФАПе села Тугур, где тоже около 400 жителей, недавно приняли первые роды. В селе много детей и беременных женщин — теперь все они наблюдаются медиками на месте, без необходимости ехать за много километров. Фельдшеры ведут приём, делают прививки, проводят диспансеризацию и профосмотры, наблюдают беременных и малышей до года, выезжают на вызовы.
«В 2025-м году при поддержке федерального Правительства и Президента нашей страны мы в крае построили 16 ФАПов. Все они уже получили лицензию. В 2026-м мы продолжим выполнять поставленную Президентом задачу — ещё 8 фельдшерско-акушерских пунктов появятся в Николаевском, Ванинском и Хабаровском районах», — подчеркнул глава региона. Правительство Хабаровского края продолжит реализацию программы модернизации первичного звена здравоохранения, чтобы жители отдалённых сёл получали медицинскую помощь рядом с домом. Как не раз отмечал Владимир Путин, в небольших населённых пунктах порой кроме фельдшера и нет никого из медицинских работников, поэтому создание ФАПов остаётся одним из приоритетов государственной политики.
