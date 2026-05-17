В Хабаровском крае открыли два новых ФАПа в сёлах Удское и Тугур

Как сообщил губернатор Дмитрий Демешин, ФАП в селе Удское, где живут около 400 человек, с января принял уже более 170 пациентов с хроническими заболеваниями и выдал 30 направлений к узким специалистам в Хабаровск. В ФАПе села Тугур, где тоже около 400 жителей, недавно приняли первые роды. В селе много детей и беременных женщин — теперь все они наблюдаются медиками на месте, без необходимости ехать за много километров. Фельдшеры ведут приём, делают прививки, проводят диспансеризацию и профосмотры, наблюдают беременных и малышей до года, выезжают на вызовы.