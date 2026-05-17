Более 1,5 млн рублей должен выплатить хабаровский автолюбитель, девушке которую сбил

Осенью 2025 года мужчина на нерегулируемом пешеходном переходе на Дикопольцева не уступил дорогу двум пешеходам. В результате ДТП 19-летняя девушка получила открытую непроникающую черепно-мозговую травму. В судебном заседании виновник ДТП вину признал в полном объеме, частично возместил потерпевшей вред в размере 100 000 рублей. Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев (настолько же он лишен права управлять транспортными средствами). В пользу потерпевшей в счет компенсации морального вреда с виновного взыскано 1 500 000 рублей, а также материальный ущерб в размере 26 381 рубль. На автомобиль подсудимого наложен арест до исполнения приговора в части гражданского иска.