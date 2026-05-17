Литературный квартал Екатеринбурга отметил свое 80-летие

Так, 15 мая была открыта выставка «Рок в нашем тереме» в музее «Литературная жизнь Урала XX века». Как рассказали на официальном сайте квартала, героев выставки объединяет не столько жанр, сколько эпоха и дух региона. На следующий день, 16 мая, организаторы провели три мероприятия: театральный проект «ТЕАТР НА ОГО! РОДЕ», рок-концерт на летней эстраде «Что-то хорошее», на котором играли несколько групп, в том числе «Курара», не выступавшая с 2022 года и проект «Театр + музей», где ставили постановки по мотивам произведений Дмитрия Мамина-Сибиряка.