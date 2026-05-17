Ряд рейсов из Минска в Москву отменены 17 мая из-за падения обломков БПЛА

Судя по табло вылетов Национального аэропорта «Минск», в воскресенье, 17 мая, отменены рейсы в Москву на 11.40, 14.40 и 14.45.
На территории московского аэропорта Шереметьево зафиксировано падение обломков БПЛА, пишет ТАСС.
В Шереметьево сообщили, что обломки находятся на безопасном расстоянии от зон обслуживания пассажиров и воздушных судов. Пострадавших и разрушений в районе аэропорта нет.
Чтобы узнавать актуальную информацию о вылетах-прилетах, пассажирам следует следить за табло аэропортов и сообщениями авиакомпаний.
