На Дону в начале рабочей недели ожидается магнитная буря

Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в Ростове 18 мая ожидается магнитная буря. Её пик прогнозируется ближе к вечеру, ориентировочно в 18:00.
В этот период люди с метеозависимостью могут столкнуться с ухудшением самочувствия: возможны головные боли, повышенная сонливость, а также проблемы с работой сердечно‑сосудистой системы. Врачи рекомендуют в такие дни воздерживаться от физических нагрузок и дальних поездок.
На следующий день, 19 мая, прогнозируется возбуждённое состояние магнитосферы. Оно предшествует слабой магнитной буре и связано с активностью на Солнце. При этом, как отмечают специалисты, такое состояние не оказывает влияния на здоровье метеозависимых людей.